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Spor

Solskjaer'den Haaland itirafı

Ole Gunnar Solskjaer, Molde'yi çalıştırdığı dönemde Erling Haaland'ı Manchester United'a önerdiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.

14 Mayıs 2023 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Solskjaer'den Haaland itirafı
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Manchester United'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Athletic'e açıklamalarda bulundu.

Manchester United'dan önce Norveç ekibi Molde'de görev yapan ve burada Erling Haaland'la çalışan Solskjaer, golcü oyuncuyu eski takımına önerdiğini söyledi.

Solskjaer açıklamasında, "Manchester United'la iletişime geçtim çünkü o takımda oynayabilecek bir oyuncuya sahiptik. Ama ne yazık ki dinlemediler. 4 milyon Euro'ya imzayalabilirlerdi. Ama onu istemediler. 4 milyon... Şimdi çok farklı şeyler konuşuluyor. Mükemmel bir oyuncu." dedi.

Manchester United'la ilgili eleştirilerde de buluna Solskjaer, "Old Trafford ve antrenman sahaları çok ihmal edildi. Diğer takımlara yetişmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Yılın futbolcusu seçildi

Erling Haaland, İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), tarafından Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

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