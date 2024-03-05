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Spor

Son 13 yılın en kötü Beşiktaş'ı!

Bu sezona çok kötü başlayan ve bir türlü toparlanamayan Beşiktaş, son 13 yılın en kötü grafiğini çizdi.

Sabah5 Mart 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
Son 13 yılın en kötü Beşiktaş'ı!
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Çok kötü bir sezon yaşayan Beşiktaş, bir türlü gördüğü kâbustan uyanamıyor. Zirve ile arasında 29 puan fark olan siyah-beyazlılar, girdiği cendereden çıkış yolunu bulamadı.

13 YIL SONRA EN KÖTÜ TABLO

Son olarak sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kara Kartal, bu sezon ligde hiç 3 maç üst üste kazanamadı. 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 46 puan toplayan Beşiktaş, 4 defa iki maç art arda kazandı ama bir türlü üçüncüsünü getiremedi. Geçen sezon ise bir kez 3, iki kez 5, bir defa da 7 maçlık seri yapan siyah-beyazlılar, ilk 28 hafta itibariyle peş peşe üç maç kazanamadığı son sezonu 2010-2011'de yaşamıştı.

GOL PROBLEMİ BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Bu arada siyah-beyazlıların, en çok zorlandığı bir diğer konu gol atmak oldu. 4 Büyükler arasında attığı gol sayısında geri planda kalan ve 28 maçta sadece 39 kez rakip ağları sarsan Fernando Santos'un ekibi, şu ana dek hücumdaki probleme çözüm bulamadı. Galatasaray derbisinde 0.32 gol beklentisinde kalan Beşiktaş, rakip kaleyi sadece 3 kez bulabildi. Galatasaray ceza sahasında ise topla 16 kez buluşabildi.

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