Son 17 yılın en iyi Galatasaray'ı

Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.
Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.
Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.
Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı.
Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftalar itibarıyla son 17 sezondaki performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2022-23
|8
|5
|2
|1
|15
|4
|17
|2021-22
|8
|2
|4
|2
|11
|12
|10
|2020-21
|8
|5
|0
|3
|16
|9
|15
|2019-20
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|2018-19
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|2017-18
|8
|3
|1
|4
|11
|15
|10
|2016-17
|8
|4
|3
|1
|12
|9
|15
|2015-16
|8
|3
|3
|2
|16
|12
|12
|2014-15
|8
|5
|1
|2
|13
|9
|16
|2013-14
|8
|2
|4
|2
|11
|9
|10
|2012-13
|8
|4
|3
|1
|18
|11
|15
|2011-12
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|15
|2010-11
|8
|3
|2
|3
|9
|7
|11
|2009-10
|8
|5
|0
|3
|15
|13
|15
|2008-09
|8
|3
|2
|3
|14
|12
|11
|2007-08
|8
|4
|3
|1
|9
|7
|15
|2006-07
|8
|2
|3
|3
|10
|12
|9