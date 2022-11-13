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Spor

Son 17 yılın en iyi Galatasaray'ı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.

AA13 Kasım 2022 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Son 17 yılın en iyi Galatasaray'ı
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Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.

Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

GALİBİYETLERDE ŞİMDİDEN GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.

8 MAÇIN 6'INDA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.

Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.

SAHASINDAKİ 5 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı.

Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.

SON 17 SEZONDAKİ PERFORMANSI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftalar itibarıyla son 17 sezondaki performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
2022-23852115417
2021-228242111210
2020-21850316915
2019-208233899
2018-19831481210
2017-188314111510
2016-17843112915
2015-168332161212
2014-15851213916
2013-14824211910
2012-138431181115
2011-12843110315
2010-1183239711
2009-108503151315
2008-098323141211
2007-0884319715
2006-07823310129

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