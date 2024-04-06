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Spor

Son 36 yılın en kötüsü oldu! Fernando Santos tam bir hayal kırıklığı

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, bu sezonki 5'inci hocasıyla da huzura eremedi. Takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör Fernando Santos aldığı puanlarla tarihin en kötü galibiyet yüzdesine sahip hocası oldu. İşte detaylar...

Akşam6 Nisan 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Son 36 yılın en kötüsü oldu! Fernando Santos tam bir hayal kırıklığı
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Geçici olarak görev yapan Serdar Topraktepe'nin ardından getirilen Fernando Santos, yaralara merhem olmak bir yana olumsuz anlamda tarihi bir istatistik yakaladı. 69 yaşındaki Portekizli, Beşiktaş'ın başında 1987-88 sezonundan bu yana en düşük galibiyet yüzdesi alan teknik direktör oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar'ı yönettiği 12 maçta yalnızca 4 galibiyet alırken; 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SON 36 YILIN EN KÖTÜSÜ SANTOS

Beşiktaş'ta 1987-88'den bu yana en düşük galibiyet yüzdesine sahip hocalar şöyleydi: Bernd Schuster (yüzde 40), Tayfur Havutçu (yüzde 41), Valerien Ismael (yüzde 42), Carlos Carvalhal (yüzde 44). Fernando Santos, yüzde 33'lük galibiyet yüzdesiyle bu isimlerin arasında olumsuz anlamda büyük bir fark yaratarak dikkati çekti.

Lige çok erken havlu atılmasına karşın bir sonraki sezon için umutlarını yeşertmek isteyen Siyah-Beyazlı taraftarlar ise bunun Fernando Santos yönetiminde gerçekleşebileceği konusunda büyük bir tereddüt yaşıyor.

BURAYA PROJE İÇİN GELDİM

Fernando Santos, son dakikalarda gelen golle alınan Başakşehir beraberliğinin ardından özetle şunları söyledi: "Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1.5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Sadece bu sezon için değil.

Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın istiyoruz."

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