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Spor

Son dakika! Beşiktaş'ın istediği Alex Teixeira'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira, aldığı teklifleri değerlendirmek için menajeriyle Dubai'de görüşme halinde olduğunu ve kararını yakında açıklayacağını duyurdu

23 Temmuz 2021 Cuma 10:11 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:31
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Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Teixeria, dün görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vermek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

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