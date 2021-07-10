10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Inter'de forma giyen Dalbert'i kadrosuna katmak üzere.

Bordo mavili takımın, 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kiralanması için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Trabzonspor 1 sezonluk kiralayacağı Dalbert'in bonservisini sezon sonunda 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla alabilecek.

Inter, Dalbert'i elinden çıkartarak futbolcunun maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu durum bordo mavililerin transferde elini güçlendiren bir etken olarak görülüyor.

Bu arada Rus kulübü CSKA Moskova'nın da Brezilyalı sol bekin peşinde olduğu gelen haberler arasında.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Fransa'nın Rennes takımında 18 maça çıkan Dalbert 1 asist yaptı.

DALBERT KİMDİR?

Tam adı Dalbert Henrique Chagas Estevao olan futbolcu 1993 yılında doğdu. Futbola doğduğu şehrin takımı olan Barra Mansa'da başlayan Dalbert, ülkesinin takımlarından Fluminense ve Flamengo'da forma giydikten sonra Avrupa'ya transfer oldu.

2013'de Portekiz'in Academico Viseu takımıyla Avrupa macerasına başlayan başarılı sol bek, 2015'te Vitoria Guimaraes'le yıldızını parlattı ve 2016'da Fransa'nın Nice takımıyla anlaştı.

2017'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Dalbert, İtalyan devinde geçirdiği iki sezonun ardından Fiorentina ve Rennes'de kiralık olarak forma giydi.

Brezilyalı oyuncunun, Inter ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Kariyerinde 199 maça çıkan Dalbert 3 gol attı, 18 asist yaptı.