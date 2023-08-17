Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica'yı açıkladığı videoyla ilgili olarak konuştu. Deneyimli yönetici konu hakkında, "Son derece yakışıksız! Şu memlekette insanları bölmek istiyorsan böyle yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yapsak defalarca özür diliyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor, doğru şekilde hareket edin, başkasının hakkına dikkat edin, böyle yapan kazanır diyoruz. Azmimiz de, gece gündüz çalışmamız da, konsantrasyonumuz da, idealistliğimiz de bu yönde. Bunlar insanları bölmekten başka işe yaramıyor. Kınanacak, ucuz işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu, bunun tersi coğrafyadır, kenetlenmiş coğrafyadır." dedi.

Erden Timur, "Kendi ucuz politikalarını bir vatandaş olarak son derece yanlış karşılıyorum. Umarsızlığı, sorumsuzluğu çok yanlış buluyorum. Hataen yapılmış olabilir. 'Hataen' dersin... Yanlış olduğunu söylersin. Sonrasında bunun devam etmesi... Yanlış şeyler. Herkes bu memleketin sahibi. Bu tip şeyleri yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA VE KONSANTRASYON"

"Geçen sezon da bu tip yemekler düzenliyorduk, aileler, çocuklar. Dünyada sayılı yerlerden birisi bu ada. Bu sezon bizim için çok farklı olacak. İlk başta sadece motivasyon adına da değil, herkesle birlikte... Geçen sene bambaşka organizasyonlar yapmıştık. Ailemize yeni isimler katıldı. Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi."

HAKIM ZIYECH TRANSFERİ

"Hakim Ziyech'in sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı incelettik biz. Hakim Ziyech'in sağlık testlerinde şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Transfer stratejimizi tam anlatamayız, hem bu sezon hem önümüzdeki sezonlar için kendi sistemimizi açık etmiş oluruz. Şunu diyebilirim, sürekli opsiyonları tutuyoruz. Ligde tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde... Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz."

"ÇOK CİDDİ TRANSFERLER YAPTIK"

"Bu bütçeyle Şampiyonlar Ligi için ikinci seviye bütçe hazırlamak istiyoruz. Bir planlama dahilinde yapıyoruz. Bu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin yegane yolu, opsiyonları çok tutarak en iyi opsiyona gitmek. Hatırlarsanız geçen sene demiştim; kimse bizden sıralama beklesin, belki önce yerli belki yabancı alacağız. Geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne çok ciddi transferler yaptık. Sol bek aldık, hocamızın listesinin başındaki Angelino'yu... Sağ tarafa Tete'yi aldık. Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek aldık."

"40 GÜNDÜR BEKLEYEN VAR"

"8 numarada bizi 40 gündür bekleyen oyuncu var. İdeale gitmek istiyoruz. Yüzde 100 ideale gidemeyebilirsiniz ama yüzde 90'a ulaşman lazım. Geçen sene de böyleydi, neredeyse kadronun yarısı son 15 gün geldi."

"ÇALIMA HERKES TAKILMIŞ DURUMDA"

"Şu çalım işlerine herkes takılmış durumda. Sizin ihtiyacınız olan birini arıyorsanız, çalım atmış olmazsınız. Ben yediğimi düşünmüyorum, o ayrı mesele. Mantıklı futbol izleyicisi, bunu alacaklarmış der, izleyici karar verir. Bizim çalım atmış olduğumuz düşünülen oyuncularla ilgili hiçbir şey söylemedik. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili elimde her şey belgeli olarak var."

"TEMEL SORUN AYNI"

"Temel sorun, yine aynı şey... Herkesin her gün transfer haberi okuma isteği. 120 gün 120 oyuncu... Gazeteciler de buna karşılık veriyor. 50 oyuncuya görüşüldü gibi oluyor. Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin yüzde 80'i olmayan isimler. Guendouzi bu isimlerden biri... Her gün 2-3 spor gazetesi alır, haber okurdum. Transfer haberlerini ben de severdim. Bu doyumsuz hissimiz zarar veriyor."

SERGIO RAMOS

"Sergio Ramos, herkesin listesinde var. Gelmek istediğimiz seviyenin 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Seneye nasıl başladık... Icardi, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil'i aldık. Bunların hepsi bir plan doğrultusundaydı. Ön tarafta daha yaratıcı olmamız lazım. Türkiye'de şampiyon olmak daha korunaklı bir alan. Hem Galatasaray'ın gelişmesi hem Türk futbolunun gelişmesi için riskleri almak lazım. Riskleri alan bedel ödesin.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ"

Doğruyu yapma şansı sürekli gelmiyor. En büyük hayalimize gidebiliriz. Alma şansın yüzde 1 olur, alırsın almazsın. İstenilen bedeli ödeyebilirsin. Doğru mu yaparsın, kendini mi alkışlatmak istiyorsun? Çalım malım hikayelerinden sonra insanlar hırs yapar. O da kendini düşünmek, bencilce düşünmek. Parayı har vurup harman savurmak oluyor. Toplam Icardi dahil herhalde bonservis ve imza paraları toplam 18-19 milyon euro. İnanılmaz düşük rakam. Bunun 10'u Icardi'ye. Yeni gelecek oyuncuların isimleriyle ilgili doğrulama yapamam. Stoperdeki takviye de çok değerli olacak. X, Y, Z demiyorum ama takımı çok kuvvetlendirecek."

"AYRILIKLAR OLACAK"

Ayrılıklar söz konusu olacak. Birileri gidecek, birileri gelecek. Kimileri kiralık gidecek. Göreceğiz.

"BİZE SEVİYEYİ YÜKSELTTİNİZ DİYORLAR"

"Birçok Fenerbahçe Beşiktaş taraftarından, yolda yürürken veya tanıdıklardan bunu duyuyorum. Siz transfer seviyesini yükselttiniz, bizimkiler de yapıyor diyorlar. İnşallah şimdi başkaları daha da yükseltir. Bunu TFF'deki toplantılarında da, Galatasaray'ın iç toplantılarında da söylüyorum. Sadece Galatasaray için konuşuyorsak konuşmayalım. İnsan, spor dünyasının içindeyse amacı sadece kendi takımı olamaz."

"ASIL AMAÇ FUTBOLU BÜYÜTMEK"

Asıl amaç futbolu büyütmek. Artık 6 büyük lig olacak dedik aramızda. Tercih edilmeyen bir lig olmanın ceremesini çekiyoruz. Yıldız adaylarını, yetenekleri getiremiyorsunuz. Oyuncuları ucuza satıyor oluyorsunuz. Biz hep 6 büyük lig olacağız diyoruz. Gelir gelmez seviyeyi, rekabeti yukarı çektiğimiz için mutluyuz. Rakiplerimiz de güzel kadrolar yaptı. Böyle böyle, bu tip vizyoner hamlelerle, risklerle, daha büyük düşünerek Türk futbolunu bir noktaya getirebiliriz."

NICOLAS DOMINGUEZ

"Emin olmayan bir şeyin verilmemesi lazım. Şu oyuncuyla 10 milyona imzaladık desem, 20 milyon çıksa istifa etmem gerekir. Paranın ne olduğunu bilmiyorum. Haber kaçırılmaması gerekiyor ama işi o kadar dağıtıyor ki... Futbola çok zarar veriyoruz. En az yüzde 30 tüm maliyetleri artıyor. Bundan alınganlık gösteren kulüpler, oyuncusunu satmıyor. Haberin sizin yaptırdığınızı düşünüyorum. O bölgede daha birçok aday var."

HAKEM YÖNETİMİ İÇİN AÇIKLAMA

"Ligin adil olacağına inanmak istiyorum. Önyargılı başlamamak gerekiyor. Bu sene, yeni bir sene. Sezonun gergin geçme ihtimali yüksek. Toplumun en büyük derdi popülizm. Herkes kendi tarafını manipüle etmek için kullanıyor. Böyle laflar ediliyorsa merhaba bile denmemesi lazım. Samimiyetsiz. Bu kadar gerginlik varsa ve merhaba selam deniyorsa bu demek ki taraftarı kandırmak için yapılıyor. Bu iki kere iki dört. Taraftar, bunları diyen insana samimiyet denetimi yapsın. Gerginlik olacaktır. İnsanların başkalarını kandırma isteği maalesef... Gerginliği azaltmak için şeffaf olmak lazım. İletişimi sürekli hale getirmek gerekiyor. Bu sene daha fazla iletişim kuracağız. Daha fazla veriye dayanmak gerekiyor. Makul olan her şeyi yapmaya çalışacağız. Herkes şampiyon olmak istiyor. Ufak tefek gerginlik olur ama büyütmemek gerekiyor. Kendi yapıcı tavrımızın lig içinde belli noktaya gelmezse uyarılarını yapmamız gerekiyor. Bizler de hata yapıyoruz ama mesele planlı şekilde manipülasyon yapmamak gerekiyor. Sinirlenip bağırıp çağıran hiç değilse içindekini söylüyordur."

"DOĞRU TAVIR GÖSTERMELİLER"

Beşiktaş ile aranızın düzeleceğini düşünüyor musunuz?

Erden Timur: "Bilemem. Herkes doğru tavırlar gösterirse... Bunlar koca camialar ama çok yanlış şeyler yapılıyor. Bu camialar büyük camialar ama doğru tavırların gösterilmesi lazım."

NICOLO ZANIOLO

"Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."