Son gözde Caicedo

DUBAİ’DEN eli boş dönen Galatasaray, rotayı şimdi de İtalya’ya çevirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la Alan ve Pato görüşmelerinde bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar iki gündür İtalya’da birçok isimle ilgili temaslarda bulunurken ilk hedefin Lazio’da oynayan Felipe Caicedo olduğu öğrenildi. Aslan 30 yaşındaki oyuncunun kulübüne 3 milyon euro teklif etii.

MİLLİ TAKIMDA 22 GOL

İtalyan yöneticilerin cevabı beklenirken, Ekvadorlu oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde de yıllık 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunulduğu ifade edildi. Lazio ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caicedo, bu sezon 17 resmi maçta görev yaptı. 2 gol atarken, 3 de asisti bulunan tecrübeli oyuncu 68 kez de milli formayı giyerken, 22 gol kaydetti.

ALTERNATİF BABACAR

Hanedar’ın Çizme’de Caicedo dışında başka isimlerle de görüştüğü belirtilirken, alternati olarak Sassoulo’da oynayan Khouma Babacar ismi öne çıkıyor. Laziolu oyuncuda problem çıkma sı halinde Babacar için devreye girecek olan Sarı-Kırmızılı yönetici ayrıca Sampdorialı Gregoire Defrel için de kulübü ve menejeriyle temasta.