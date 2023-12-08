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Spor

Son kararı yeni yönetim verecek! Hedefteki isim: Davy Klaassen

Beşiktaş'ta yeni yönetimin belirlenmesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi. Ahmet Nur Çebi döneminde gündeme gelen ve Inter forması giyen Davy Klaassen için son kararı Hasan Arat ve ekibi verecek. İşte detaylar...

8 Aralık 2023 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Son kararı yeni yönetim verecek! Hedefteki isim: Davy Klaassen
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Beşiktaş'ta seçim heyecanının sona ermesinin ardından gözler futbol takımına çevrilmiş durumda. Taraftar, özellikle devre arasında yapılacak takviyelere kilitlendi.

ESKİ YÖNETİM DE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş, orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken eski yönetimin gündemine gelen yıldız oyuncu, yeniden öncelikli hedef konumunda. Siyah beyazlılarda yeni yönetimin yıldız isim için devreye girmesi bekleniyor.

SON KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Davy Klaassen için Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerde bulunacağı konuşuluyordu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuda kulübe yapılan teklifin ardından son kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini Çizme ekibine iletmişti.

KLAASSEN DE AYRILMAYA SICAK

Kara Kartal'da transfer listesinin yavaş yavaş belirlenmesinin ardından Hollandalı için girişimlerin olacağı öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakarken, kendisi için yapılacak olan teklifleri dinleyecek. Tecrübeli oyuncu için devre arasında resmi girişimler başlayabilir.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 10 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol attı.

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