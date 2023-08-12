Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yaptı.

Karşılaşma başladığı gibi 0 - 0 sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

GALATASARAY TEHLİKESİ

Galatasaray, 9. dakikada Baran Ali'nin Mertens'e faulü sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in kullandığı frikikte top barajdan da sekerek dışarıya gitti.

KAYSERİSPOR DİREĞE TAKILDI

Kayserispor, 14. dakikada direğe takıldı. Bu dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Gökhan Sazdağı'nın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

GALATASARAY ETKİLİ OLDU

30. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem'in şutu savunmadan da sekerek dışarıya gitti.

BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ

Galatasaray, 34. dakikada etkili geldi. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal kurtardı.

OLIVEIRA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

Galatasaray'da Sergio Oliveira, 38. dakikada uzak mesafeden şansını denedi. Portekizli futbolcunun etkili şutu dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

ÜST ÜSTE KAYSERİ ATAKLARI

47. dakikada Uzodimma'nın uzun topunda sağ çaprazda karşı karşıya kalan Miguel Cardoso'nun şutunu Muslera kornere çeldi. 53'te ise Cardoso'nun bu kez sol taraftan çevirdiği topta Gökhan'ın şutu yandan auta gitti.

OKAN BURUK'TAN HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois ve Cedric Bakambu kenara geldi. Mauro Icardi ve Angelino oyuna dahil oldu.

ICARDI KALECİYİ GEÇEMEDİ!

Galatasaray, 69. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan Sergio Oliveira'nın ortasında Icardi'nin kafa vuruşu kaleci Bilal'den döndü.

GALATASARAY'DA YENİLER SAHNEDE

Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Oliveira ve Mertens kenara geldi.

RAMAZAN'IN ŞUTU MUSLERA'DA

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen, geriden gelen ve ceza sahasına hareketlenen Ramazan'ı topla buluşturdu. Ramazan'ın şutu kaleci Muslera'da kaldı.

OKAN BURUK'UN SON KOZU HALİL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 83. dakikada son değişikliğini yaptı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, oyuna dahil oldu, Barış Alper Yılmaz kenara geldi.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kayserispor'da Ali Karimi, uzatma dakikalarında sakatlandı. Ev sahibi ekip, değişiklik için oyunu 3 kez durdurduğu için değişiklik yapamadı ve mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

GOL ÇIKMADI

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.