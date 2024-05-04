Son yenilgi 18 yıl önce! Beşiktaş'tan Rizespor karşısında ilginç istatistik

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle bu rekabetteki üstünlüğünü sürdürdü. Rakibine karşı oynadığı son 22 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (16 galibiyet, 6 beraberlik), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 50 gol gönderdi.

SON YENİLGİ 18 YIL ÖNCE

Beşiktaş ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da yaşamıştı.

EN FAZLA ŞUT ATAN

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği maçı oynayan Besiktaş aynı zamanda Çaykur Rizespor kalesine bir karşılaşmada en fazla şut gönderen takım oldu.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede en fazla isabetli orta yapan (6) ve şut pası vermeyi başaran oyuncu (7) Rachid Ghezzal'dı.