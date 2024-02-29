Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek 3 sezonu kapsayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İhaleye katılım sağlayan Saran Holding, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Kamuoyunun yakından takip ettiği TFF Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları İhalesi'nin sonucunu büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamış bulunuyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir.

TFF tarafından yapılan açıklamadan anlaşılmaktadır ki, şartnameye uygun teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmiş bir yayıncıyla devam etme arzusu, sayın TFF yönetimi ve kulüplerimiz için de bir alışkanlık haline gelmiştir.

Saygıdeğer kamuoyunu, rekabete baştan aşağı aykırı ilerleyen süreçler nedeniyle, üç yıl sonraki ihaleye yerli ve yabancı hiçbir yayıncı ilgi göstermediğinde, Türk Futbolunun değerinin bugün alınan bu hukuktan uzak, TFF'nin kendi talimatlarıyla uyumsuz kararla nasıl etkileneceğinin takipçisi olmaya davet edeceğiz.

Öte yandan, Saran Holding 30'dan fazla ülkede olduğu gibi Türkiye'de uluslararası spor organizasyonlarına ve liglerine yatırıma; sporseverlerin hak ettiği yayın anlayışını sürdürmeye devam edecektir.

TFF İHALENİN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

YENİ TEKLİF İÇİN 2 MART TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLDİ

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur.