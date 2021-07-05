Soner Dikmen Konyaspor'da

DHA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:41

2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde 34 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Soner Dikmen'i renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılarda 14 numaralı formayı taşıyacak Dikmen, 'İnşallah hem Konyaspor camiasına hem de benim adıma hayırlı olur. Heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımın bazılarıyla tanışma imkânı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Tesisler ve stadyumu görünce Konyaspor'un ne denli büyük bir camia olduğunu gelir gelmez ilk dakikadan itibaren anladım. İnşallah taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon daha iyi bir Konyaspor izletiriz" dedi.