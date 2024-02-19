Sonunda anlaşma sağlandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi

PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılmayı tercih eden Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Fransız yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.

Haberde Madrid devinin yaz transfer döneminde Mbappe'yi kadrosuna katacağı ifade edildi.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı da aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.