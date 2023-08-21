Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ismi gündemden düşmedi. Sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetse de Hırvat kulübünün istekleri transferi durma noktasına getirdi. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonucunda AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi durumunda transfere izin vereceğini bildirdi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Dinamo Zagreb ile rövanşta 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Dinamo Zagreb ise Devler Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etti. Bu gelişmenin ardından Dinamo Zagreb, Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferine onay verdi.

HIRVATLAR DUYURDU! ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Hırvat basını Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasında anlaşmanın tamamlandığını iddia etti. Hırvatistan'da yayın yapan Germanijak'ta yer alan habere göre Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferinde hiçbir engel kalmadı.

Haberde "Livakovic, Dinamo'ya şık bir şekilde veda ediyor. AEK ile her iki maçta da Zagreb'in en iyi oyuncusuydu. İstanbul'da onu bekliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Dominik Livakovic'in Çarşamba günü İstanbul'a gideceği belirtilen haberde Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb arasındaki anlaşmanın tamamlandığı vurgulandı.

Germenijak'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Dominik Livakovic kesinlikle Dinamo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Hırvat milli takımının kalecisi ve Dinamo'nun kaptanı Çarşamba günü İstanbul'a uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayacak.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Germenijak'ın öğrendiği gibi Livakovic şartlar üzerinde anlaştı, çözülmesi gereken birkaç küçük şey var, ancak onu İstanbul'da ne kadar istedikleri düşünüldüğünde, bu konuda takılıp kalması büyük bir sansasyon olur. Kulüpler arasında anlaşma tamamlandı. Fenerbahçe Dinamo'ya 9 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe, Livakovic'in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesini yerine getirecek.

Ve böylece Livi, yedi yıl sonra Dinamo'dan ayrılacak. Kendisi kariyerinde bir adım daha ileri gitme zamanının geldiğinin farkında. Dinamo ve Hırvat milli takımında kazandığı statü ve itibarı geri almak için Türkiye yeni bir meydan okuma.

"DINAMO ŞIK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ"

Fenerbahçe transfer dönemi boyunca Livakovic konusunda sabit kaldı. Başından beri Livakovic'in ilk seçenekleri olduğunu ve ne kadar sürerse sürsün beklemeye hazır olduklarını Dinamo Zagreb'e bildirdiler. Başka seçenekler de vardı. Livakovic, İspanya'dan bir teklif aldı ve İngiltere ve Fransa'daki bazı kulüplerden yoğun ilgi gördü. Birkaç gün önce Sevilla girişimlerde bulundu. Belli temaslar oldu ama sonunda Livakovic'in fesih bedelini ödememeye karar verdiler ve Orjan Nyland'ı bedelsiz şekilde transfer ettiler.

Sonunda Livakovic'in de yeşil ışık yakmasıyla birlikte Fenerbahçe transferi bitirdi. Livakovic iki AEK maçında da sahanın en iyisiydi ve en sevdiği formasına şık bir şekilde veda etti.