Sonunda! Ve Uğurcan Çakır için resmi açıklama geldi: Transfer bitti

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için transferde hareketli günler yaşanıyor. Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynayan ve adı Galatasaray ile anılan kaptan Uğurcan Çakır için bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.

ASLAN KANCAYI UĞURCAN ÇAKIR'A TAKTI

Geçen sezon gösterdiği performans ile Avrupa'ya transferine kesin gözü ile bakılan ancak beklenen teklifler gelememesi nedeniyle Trabzonspor'da kalan Uğurcan Çakır'ın adı Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılı ekip Muslera'dan boşalacak olan kaleyi deneyimli bir isme emanet etmek istiyor. Uzunca bir süre Uğurcan Çakır'ın Aslan'a transfer olacağı yazılsa da Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Başkan Doğan iddialara " Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle resmi teklif yok." dedi. Bu açıklama ile Uğurcan Çakır'ın geleceği netleşmiş oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili ekip ile tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 52 gol görürken 18 maçta ise kalesini gole kapadı.