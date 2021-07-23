Sörloth için 10.5 milyon avroluk teklif

23 Temmuz 2021 Cuma 21:54 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 21:54

Fenerbahçe, santrfor için yoğun bir mesai harcarken, bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı.



25 yaşındaki Norveçli golcüyü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

ALMANLAR YUMUŞADI

Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, dün Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.