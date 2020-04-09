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Spor

Napoli ciddi ciddi ilgileniyor! Sörloth İtalya yolcusu!

İtalyan devi Napoli'nin, Trabzonsporlu Sörloth'a talip olduğu iddia edildi.

09 Nisan 2020 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 18:36
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İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin, bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth'un peşinde olduğu belirtildi.

Bordo - mavililerde kiralık olarak oynayan ve bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un, Napoli'de bekleneni veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine transfer edileceği iddia edildi.

Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un, bordo - mavili ekip için satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenmişti.

Norveçli golcü, bu sezon çıktığı 39 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

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