Sörloth karantinadan çıktı

DHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07

Trabzonspor Kulübü, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un 14 günlük karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç’ten Trabzon’a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth’un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.



Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçak ile ülkesi Norveç’e giden, 22 Nisan’da ise Trabzon’a dönerek 14 günlük karantinaya giren Trabzonspor’un golcü oyuncusu Sörloth, yapılan son kontrollerin ardından kaldığı Gülbahar Hatun Yurdu’ndan ayrıldı. Sabah 09.30 sıralarında kulüp çalışanları tarafından özel bir araç ile yurttan alınan oyuncunun görüntülenmesine izin verilmezken, başarılı futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.