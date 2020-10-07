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Spor

Sörloth: RB Leipzig ile anlaşmıştım bile

Süper Lig'de Trabzonspor ile müthiş bir sezon geçiren ve gol kralı olan Alexander Sörloth, RB Leipzig transferinde yaşadıklarını anlattı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 18:21
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Trabzonspor'dan, RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, ayrılık süreci ile ilgili konuştu.

"ÇOK ÖNCEDEN ANLAŞTIM"

RB Leipzig çok profesyonel bir kulüp ve üst düzey seviyede kendine yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim. Çok hareketli aylar geçirdim. Transferimde memnun olması gereken çok taraf vardı. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim. 

"HAALAND İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Bundesliga pratiğine biraz alışmam lazım, bir adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım. Kariyerimdeki değişimin nedeni, kazandığım özgüven ve gol vuruşumu geliştirmem. Böylece daha iyi bir golcü oldum. Haaland ile çok benzer oyuncularız ve ikimiz de aynı düşünüyoruz. Topu nerede istediğimizi biliyoruz, ikimiz de defans arkasına koşmayı seviyoruz, çapraz koşular yapıyoruz. Norveç'te birlikteliğimiz o yüzden iyi işleyecek.

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