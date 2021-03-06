İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sörloth şov yaptı! Leipzig zirveye çıktı
Spor

Sörloth şov yaptı! Leipzig zirveye çıktı

Almanya Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 3-0 yendi. Alexander Sörloth maça 1 gol 1 asistle damga vurdu.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:16
ABONE OL

Leipzig, Bundesliga'nın 24. haftasında Schwarzwald Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarıyı 41. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Leipzig, ikinci yarıda 64. dakikada Alexander Sörloth ve 79. dakikada Emil Forsberg ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Freiburg ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 2-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.