Sosa&Novak’ta mutlu son

SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, iki yıldızı Sosa ve Novak’ın sözleşmelerini uzatmaya hazırlanıyor. Kaptan Sosa ile her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer, Çekyalı sol bek Novak’la da artık imza aşamasına geldi. Trabzonspor yönetimi, Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki oyuncuya sözleşme uzatma teklifini yinelerken, Novak’ın da kendisine gösterilen bu ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Novak’ın da nikah tazeleyeceği bildirildi. Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, Sosa ile Novak için en geç gelecek hafta ortak imza töreni düzenleyip gövde gösterisi yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.