Sosa’dan indirim talebi rafta

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İNGİLİZ golcü Daniel Sturridge’in transferi sonrası Trabzonspor yönetimi kaptanı Jose Sosa’dan (34) yıllık ücretinde indirim yapması planından vazgeçti. Sturridge’in yıllık 3.5 milyon euro kazanacak olması ve takımda en yüksek maaşı alacak olması nedeniyle Trabzonspor Sosa’dan indirim talebini rafa kaldırdı. Arjantinli yıldıza mukavelesinde 2019- 20 sezonu için anlaşılan 3 milyon 240 bin euroluk ücreti tam olarak ödenecek. Sosa’nın performansından ve takım kaptanlığından oldukça memnun olan Trabzonspor yönetimi,deneyimli oyuncuya gelecek sezon takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Yönetim, Arjantinli kaptanı ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamayı ve kendisine de 2-2.5 milyon euro civarında bir ücret ödemeyi planlıyor. Sosa’nın menajeri ile görüşmelerin Ocak’taki ara transferden önce yapılması bekleniyor