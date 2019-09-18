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Sosa’dan indirim talebi rafta

Trabzon yönetimi, Sturridge transferi sonrası Arjantinli yıldızdan indirim istemekten vazgeçti. Jose Sosa’ya bu sezon hak edeceği 3 milyon 240 bin euro ödenecek. Gelecek sezon da kalması için yeni teklifte bulunulacak.

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STAR

İNGİLİZ golcü Daniel Sturridge’in transferi sonrası Trabzonspor yönetimi kaptanı Jose Sosa’dan (34) yıllık ücretinde indirim yapması planından vazgeçti. Sturridge’in yıllık 3.5 milyon euro kazanacak olması ve takımda en yüksek maaşı alacak olması nedeniyle Trabzonspor Sosa’dan indirim talebini rafa kaldırdı. Arjantinli yıldıza mukavelesinde 2019- 20 sezonu için anlaşılan 3 milyon 240 bin euroluk ücreti tam olarak ödenecek. Sosa’nın performansından ve takım kaptanlığından oldukça memnun olan Trabzonspor yönetimi,deneyimli oyuncuya gelecek sezon takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Yönetim, Arjantinli kaptanı ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamayı ve kendisine de 2-2.5 milyon euro civarında bir ücret ödemeyi planlıyor. Sosa’nın menajeri ile görüşmelerin Ocak’taki ara transferden önce yapılması bekleniyor

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