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Sosa’ya ‘sözleşme uzat maaşını düşür’ teklifi

TRABZONSPOR yönetiminden 1 yıllık daha anlaşması bulunan Sosa’ya yeni sözleşme önerisi...

  • Star Spor
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3.2 milyon euro maaşı olan Arjantinli oyuncu ile görüşen Bordo-Mavili yönetim, “Sözleşmene 1+1 yıllık ilave yapalım, 2022 yılına kadar Trabzonspor’da kal, ücretini de 2.2 milyon euroya indirelim” teklifini yaptı. Sosa’nın düşünmek için süre istediği ve yeni sezon başlamadan kararını vereceği belirtildi.

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