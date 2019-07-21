Sosa’ya ‘sözleşme uzat maaşını düşür’ teklifi

3.2 milyon euro maaşı olan Arjantinli oyuncu ile görüşen Bordo-Mavili yönetim, “Sözleşmene 1+1 yıllık ilave yapalım, 2022 yılına kadar Trabzonspor’da kal, ücretini de 2.2 milyon euroya indirelim” teklifini yaptı. Sosa’nın düşünmek için süre istediği ve yeni sezon başlamadan kararını vereceği belirtildi.