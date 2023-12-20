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Spor

Şota Arveladze: Bir puan alabilirdik

Fatih Karagümrük'te ilk maçına çıkan Şota Arveladze, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet sonrası konuştu. Skoru yakalayacak pozisyonları bulduklarına değinen Arveladze, 'Net iki üç pozisyonumuz vardı. Bir tanesinde gol attık, Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu.' dedi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Bir puan alabilirdik
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Şota Arveladze "Galatasaray maçından 1 puan alabilirdik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu atmosferi yaşamak herkes için çok güzel. Gelen futbolcular da zevk alıyor. Bu atmosferde olduğum için ben de zevk aldım, güzel bir şey. Ofansif olarak daha iyi işler yapabiliriz. Futbolda gol atmak kolay değil. Net iki üç pozisyonumuz vardı. Bir tanesinde gol attık, Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Şota Arveladze "Maçın içinde ayakta kaldık. Baskı da yaptık. Birkaç kararı %50-%50 pozisyonlarda hakem bırakabilirdi, bırakmadı. Bazen olabiliyor." açıklamasını yaptı.

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