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Spor

Şota Arveladze: Çok önemli bir galibiyet aldık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Futbolcuları tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık, devamı inşallah gelecek” dedi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Çok önemli bir galibiyet aldık
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Mutluyuz. İyi de bir maç oldu. Bence maç kontrol altında geçti. İkinci devrenin ilk 10 dakikasını verdik diye düşünüyorum. Geri kalan sürede kontrol bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık, devamı inşallah gelecek" diye konuştu.

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