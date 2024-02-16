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Spor

Şota Arveladze: İyi ve tempolu bir maç oldu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, girdikleri pozisyon sayısına göre az skor üretebildiklerini dile getirerek, “Cuma akşamı için iyi ve tempolu bir maç oldu” dedi.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Şota Arveladze: İyi ve tempolu bir maç oldu
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Cuma akşamı için iyi, tempolu bir maç oldu. Bol pozisyonlu ve 2 gollü bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık. Bir maçta 5-6 pozisyona giriyorsak birden fazla gol atmak gerekiyor. Kasımpaşa da çok iyi takım. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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