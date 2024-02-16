Şota Arveladze: İyi ve tempolu bir maç oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Cuma akşamı için iyi, tempolu bir maç oldu. Bol pozisyonlu ve 2 gollü bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık. Bir maçta 5-6 pozisyona giriyorsak birden fazla gol atmak gerekiyor. Kasımpaşa da çok iyi takım. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.