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Spor

Şota Arveladze: Önemli bir takımı yenerek üç puan aldık

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Gürcü çalıştırıcı, 'Gol bulamadığımız üç maçtan sonra bu karşılaşmada 4 kez gol attık. Önemli bir takımı yenerek 3 puan aldık. Bundan dolayı mutluyum.' sözlerini sarf etti.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Önemli bir takımı yenerek üç puan aldık
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, fazladan dinlenmenin bu maçlarda çok önemli olduğunu söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şota, ilk yarıya taze başladıklarını belirtti.

İlk devreyi değerlendiren Şota, "Ekstradan dinlenmek bu tarz maçlarda çok faydalı oluyor. İlk yarıya biraz daha taze başladık ve baya iyi pozisyonlara girdik. Üç gol de attık. İlk yarının son dakikalarda da hiç beklenmedik bir şekilde bir taç oldu. Sonrasında top ortaya düştü ve gol yedik. Böylece rakibe de ümit verdik." diye konuştu.

Mondihome Kayserispor'un topa hakim olan ve arkaya iyi koşan bir takım olduğunu belirten Şota, "İkinci devrede 10-12 dakika topu onlara verdik. Sonrasında bir taktiksel değişiklik yaptık ve kontrolü kaybetmedik. Gol bulamadığımız üç maçtan sonra bu karşılaşmada 4 kez gol attık. Önemli bir takımı yenerek 3 puan aldık. Bundan dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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