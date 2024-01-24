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Spor

Şota Arveladze: Sahanın durumu hızlı oynamamıza müsaade etmedi

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze 2-0 kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Zeminin kötü olduğuna değinen Gürcü teknik adam, 'Sahanın durumu da iyi değildi iki takım için de. Bu durum hızlı oynamamıza müsaade etmedi.' dedi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Şota Arveladze: Sahanın durumu hızlı oynamamıza müsaade etmedi
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Bahadır Güngördü'nün çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, istemedikleri bir skor aldıklarını belirterek, "Bu tarz maçlarda skor alamayınca fazla söylenecek bir şey de kalmıyor. Pozisyona girdik. Maçın başında öne geçecek golü bulabilirdik ama rakip kaleci çok iyi oynadı ve çok top kurtardı. Sahanın durumu da iyi değildi iki takım için de. Bu durum hızlı oynamamıza müsaade etmedi. Takımımız kendini ilerleyen haftalarda iyi bir şekilde gösterecektir." ifadelerini kullandı.

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