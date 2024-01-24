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  • Soykırımcı İsrail anlaşmayı bozdu! Esir takasında serbest bırakılan çocuğa gözaltı
Spor

Soykırımcı İsrail anlaşmayı bozdu! Esir takasında serbest bırakılan çocuğa gözaltı

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 04:24 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail anlaşmayı bozdu! Esir takasında serbest bırakılan çocuğa gözaltı
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İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, ilk kez Hamas ile İsrail arasında esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden birinin tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde 2023 Kasım ayı sonunda serbest bırakılan 17 yaşındaki Filistinli Yusuf Abdullah el-Hatib'i gözaltına almasının "tehlikeli" bir adım ve esir takası mutabakatının açık ihlali olduğu aktarılan açıklamada, esir takası mutabakatı için arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın konuya müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

  • İsrail
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  • esir takası

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