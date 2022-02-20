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Spor

Herkes Arda Güler ile Serdar Dursun'u konuşuyor! Sözler TV'den duyuldu

Arda Güler ve Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u konuk ettiği maça damga vurdu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında kazanılan frikikte Arda Güler ve Serdar Dursun arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

20 Şubat 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 20:22
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında evinde Hatayspor'u ağırladı. Maçta genç oyuncu Arda Güler ile Serdar Dursun'un pozisyonu gündem oldu.

Maçın 13. Dakikasında sarı-lacivertliler frikik kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun ve Arda Güler arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Genç oyuncu Serdar Dursun'a, "Sen mi vuracaksın abi?" dedi. Bu sözler TV'ye yansırken sosyal medyada da bir çok taraftar paylaşımda bulundu.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz aylarında kadrosuna kattığı Serdar Dursun, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 23 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

ARDA GÜLER'DEN 61 DAKİKADA 2 ASİST

Fenerbahçe Altyapısı'ndan çıkan Arda Güler, Fenerbahçe ile bu sezon 6 maçta yalnızca 61 dakika süre aldı. 16 yaşındaki oyuncu 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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