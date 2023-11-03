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Spor

Sözleşme imzalandı! Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından Hakan Keleş ile anlaşma sağladı.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Sözleşme imzalandı! Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi
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Konyaspor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce anlaşmaya vardığı Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor As Başkanlarından Mevlüt Karacaoğlu katıldı.

Teknik Direktör Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak çalıştırdığı Giresunspor'da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyet almıştı.

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