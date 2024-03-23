İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sözleşmenin detayları belli oldu! Hakim Ziyech için tek şart var
Spor

Sözleşmenin detayları belli oldu! Hakim Ziyech için tek şart var

Sezon başında Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki detay ortay açıktı. Faslı oyuncu 15 maç sayısını geçerek takımda kalmaya hak kazandı. Ancak bir şart kaldı. İşte o şart...

Sabah23 Mart 2024 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Sözleşmenin detayları belli oldu! Hakim Ziyech için tek şart var
ABONE OL

Sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan ancak hem form düşüklüğü hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamayan Hakim Ziyech'in, sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 15 maç sayısını geçen Faslı kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu oyuncusu olacak.

İngiliz ekibinden bedelsiz kiralanan 31 yaşındaki futbolcuya 3.5 milyon Euro garanti ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bonservis vermeyecek ancak 1.5 milyon Euro imza parasıyla sözleşmeyi 2 yıl uzatacak.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ TAKİPTE

Bu hafta 31 yaşına basan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Ziyech, bu sezon G.Saray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Kasımpaşa maçını İcardi'ye yaptığı asistle çeviren isimlerden olan tecrübeli oyuncu, kalan 8 haftada daha çok süre alacak.

5 MADDEDE ZİYECH

1- Faslı yıldız, bu sezon 7 gollük (4 gol-3 asist) katkısıyla Galatasaray'a 6 puan aldırdı.

2- Sarı-kırmızılı takımda uyluk ve ayak bileği sakatlığından dolayı 18 maçta oynayamadı.

3- Süre bulduğu 16 maçın sadece 9'una ilk 11'de çıkarken, 7'sinde sonradan dahil oldu.

4- Ağustos'ta Galatasaray'a geldiğinde 15 milyon Euro değeri olan oyuncu, son güncellemeyle birlikte 9.5 milyon Euro'ya geriledi.

5- Ziyech, gelecek sezon ve uzatma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda 2025-26'da Galatasaray'dan 2 milyon 850 biner Euro garanti ücret alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.