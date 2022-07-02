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Spor

Sözleşmesi feshediliyor! Alex Teixeira avukatıyla kulüp binasına geldi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira avukatıyla kulüp binasına geldi. Alex Teixeira'nın siyah beyazlı yönetimle sözleşme feshi için görüşeceği öğrenildi.

Ajansspor2 Temmuz 2022 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sözleşmesini feshetmek için avukatıyla birlikte kulübe gitti.

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YILLIK MAAŞI 2.6 MİLYON AVRO

Büyük umutlarla transfer edilen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon avro kazanırken, 900 bin avro da imza parası almıştı.

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ALEX TEİXEİRA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu.

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