Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sözleşmesini feshetmek için avukatıyla birlikte kulübe gitti.

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YILLIK MAAŞI 2.6 MİLYON AVRO

Büyük umutlarla transfer edilen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon avro kazanırken, 900 bin avro da imza parası almıştı.

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ALEX TEİXEİRA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu.