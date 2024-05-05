Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Kara Kartal, bu sezon iddialı kadrolar kuran ezeli rakiplere meydan okuyacak. Garanti isimlerle yola çıkmak isteyen Beşiktaş, önceliğini savunmaya verdi. Atletico Madrid'le kontratı sona erecek 28 yaşındaki savunmacı Mario Hermoso, listenin ilk sırasında. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olacak İspanyol savunmacı için maaşı ve imza ücretini yüksek tutacak. Beşiktaş, 4 milyon euro yıllık kazanç + bonuslar ve 4 milyon euro da imza parası önerecek.

VİLLA VE MİLAN SAVAŞTA

İngiliz medyası, Premier Lig'de bu sezon zirve hattını zorlayan Aston Villa'nın Hermoso'yu transfer listesine aldığını yazdı. İspanyol basını ise 28 yaşındaki solak savunmacının Barcelona ve Milan tarafından takip edildiğini aktardı. Ancak bu ülkelerde kazançtan kesilen vergi oranı daha fazla. Hermoso'nun kalitesine güvenen Siyah-Beyazlılar, maaş ve 'liderlik' kozuyla futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Bu sezon Atletico Madrid'de 40 resmi maçta oynayan başarılı savunmacı, 2 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı.