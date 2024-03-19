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Spor

Spaletti'den oyuncularına ''oyun'' sitemi!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Ukrayna ile oynanan maç öncesi bir grup oyuncunun bütün gece konsol oyunu oynadığını açıkladı.

19 Mart 2024 Salı 16:14 - Güncelleme:
Spaletti'den oyuncularına ''oyun'' sitemi!
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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Ukrayna ile oynadıkları kritik maç öncesinde bazı oyuncularının bütün gece PlayStation oynadıklarını açıkladı.

Luciano Spalletti, bu suçu işleyen bazı oyuncuların Mart ayındaki hazırlık maçları için düzenli olarak kadroya çağrıldığını, ancak bunun tekrarlanması halinde bir ültimatom vereceğini belirtti.

Spalletti'nin açıklamaları şu şekilde;

"İtalya formasını giyen profesyonellerin oynamak için gece uyumamaları ve ertesi gün ellerinden gelenin en iyisini yapmamaları sizce doğru mu?

Bir futbolcunun seviyesi saha dışında geçirdiği 22 saatte anlaşılabilir. Oyuncuların ne yaptığı umurumda değil, bir noktada uyumak zorunda olmaları umurumda. Bazı oyuncular Ukrayna maçından önce bütün gece uyumadı, bu bana uymuyor. EURO'da bir oyun odası yapacağız çünkü zamanı geçirmek önemli.

Gece yarısına kadar herkes odasında olmalı. Bağımlılıklar iyi değildir. İşinize verdiğiniz dikkat dağılmamalı Kim zaman kaybetmek istiyorsa milli takıma gelmeyecek, onu bize bağlayan bir sözleşme yok."

  • luciano spaletti
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