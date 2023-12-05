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Spor

Spaletti'den Zaniolo sözleri! ''Alışkanlıklarını değiştirmeli''

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Aralık 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Spaletti'den Zaniolo sözleri! ''Alışkanlıklarını değiştirmeli''
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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Spalletti, Zaniolo'nun bazı alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

"Zaniolo güçlü biri. Onu aradığımda evde yalnız oluyor ve şefkate ihtiyacı var." diyen İtalya teknik adam, "Bazı doğru olmayan alışkanlıkları var, doğru günlük alışkanlıklara sahip olmak size işinizde daha fazla güç verir. Ben de ona bunu söylüyorum" sözlerini kullandı.

Spalletti, 24 yaşındaki futbolcu için ayrıca, "Kuzey Makedonya karşısındaki arkayı takip ederken biraz dikkatsiz davrandı ve bir gol yedik ama güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Nicolo Zaniolo, İtalya formasıyla 17 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda iki kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, süre bulduğu 16 karşılaşmada gol katkısı veremedi.

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