Sparta Prag futbolcularından Galatasaray sözleri!

Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum." dedi.

İstanbul'daki atmosfere değinen Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sparta Prag'da kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Galatasaray'ın ilgi çekici bir takım olduğunu söyleyen Haraslin, "Galatasaray ilgi çekici bir rakip. Bizi ilginç ve zorlayıcı bir maç bekliyor. Türklerin yarattığı atmosferi biliyoruz ancak biz de kalitemizin farkındayız." dedi.

İç sahadaki maça güvendiklerini söyleyen Haraslin, "Evimizde güçlü bir oyunumuz var ve ikinci maçı kendi sahamızda oynamak avantaj olabilir. İki maçı da kazanıp son 16'ya yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.