Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında rahmet ve hürmetle yad ederek başlayan Kasapoğlu, 2019'un aynı zamanda İstiklal Mücadelesi'nin de 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada tayin edici gücünü artırmaya devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye büyüyen ekonomisi, her türlü badireden selametle çıkarak koruduğu istikrarı ve bölgesel gücüyle bugün bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke. Uluslararası alanda cesaretle sözünü dinleten bir ülke. Türkiye'yi çevreleyen coğrafya üzerinde karanlık güç ve menfaat hesapları yapanların hesaplarını bozan bir ülke. Dolayısıyla bu coğrafyada istediği gibi at oynatmayı alışkanlık edinenlere rahatsızlık veren bir ülke." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin istikrarını bozmak, olumlu gidişatını sekteye uğratmak ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ağırlığını azaltmak isteyen birtakım odakların ortaya çıktığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu topraklara yönelik yapılan her yanlış hesabın döndüğü bir yer var; o da bu aziz milletin çelikten sinesi, sarsılmaz istiklal iradesi. Bu millet bu ülkeyi, bu vatanı kurda kuşa yem edecek bir millet değil. Tarih kitapları bu iradenin nice örneklerine şahit. Yakın tarihte, hepimizin hafızalarında bugün yaşanmış kadar canlı olan 15 Temmuz gecesi zorbalara karşı bu millet özgürlük ve demokrasi için dimdik ayağa kalkmıştır. Ülkesine, devletine, birlik ve beraberliğine kasteden alçaklara karşı bu zamanların en şanlı özgürlük destanı yazılmıştır. Yine çok yakın bir zaman önce meşru haklarımızı kullandığımız Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçiğimiz yeni bir destan daha yazmıştır. Türkiye, karşısında saf tutanlar hangi hesabı yaparsa yapsın, adaletten ve hakkaniyetten yana olmaya, dünyanın vicdanı olmaya, herkesin hukukunu korumaya devam edecektir."

Barış Pınarı Harekatı'nda milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini dile getiren Kasapoğlu, bu süreçte, Türk sporcuların uluslararası alandaki milli duruşlarının gurur verici olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Kalplerimiz cephedeki Mehmetçiğimizle beraberken, bir yandan da gözümüz kulağımız uluslararası müsabakalarda ter döken milli sporcularımızdaydı. Ne mutlu bize ki sporcularımız, göğüslerinde taşıdıkları ay yıldızın hakkını vererek inançla, heyecanla mücadele etti. Kazandıkları şampiyonlukları Mehmetçiğimize armağan ederek Türkiye'ye tarifsiz sevinçler yaşattılar, hepimizi gururlandırdılar. Onların verdikleri Mehmetçik selamı 7'den 70'e bütün milletimizin ortak hissiyatını dile getirdi." dedi.

Bütün sporcuları bir kez daha tebrik eden Kasapoğlu, "Bu güzel neticelerin Tokyo 2020 yolunda sporcularımızın motivasyonunu en üst seviyeye çektiğine inanıyorum. Türk sporcusu her geçen gün başarı çıtasını biraz daha yükseğe koyuyor, madalyalara madalyalar ekleniyor." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye için yeni bir sayfa açıldığını, gençlik ve spor alanındaki atılımlarla büyük dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını belirtti.

Gençlik projeleri

Bakanlık olarak gençlik alanında gerçekleştirdikleri projelerin başında gençlik merkezlerinin geldiğini anlatan Kasapoğlu, "Merkezimizde Sen Varsın" temasından yola çıkarak, toplumun her kesiminden gençlerle irtibat halinde olduklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, 81 ilde faaliyet gösteren 313 gençlik merkezi ile gençlere hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Biz sadece kulak veren değil, aynı zamanda ses veren bir gençlik görmek istiyoruz. Birlikte düşlemenin, birlikte düşünmenin, birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin kapılarını aralamak istiyoruz. Katılımcılık ilkesini önemsiyor, gençlik merkezlerimiz aracılığıyla gençleri karar alma süreçlerine dahil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik merkezleri ile gençler arasında "fırsat eşitliği" oluşturma hedefini çok önemsediklerinin altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 3 yıl önce 233 gençlik merkezimiz varken, bu sayı 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 313'e ulaşmış durumda. Gençlik Merkezleri Akademisi'nde gençlere hem belirli bir müfredatın işlendiği teorik eğitimler hem de öğrendikleri bilgileri kullanmalarını sağlayacak uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu kapsamda sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam ve spor ile güzel sanatlar atölyesi olmak üzere 8 farklı atölyede faaliyetler gerçekleştiriliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamında 8 farklı atölyede 185 bin 451 faaliyet gerçekleştirildi, bir milyondan fazla gencimiz bu faaliyetlere katıldı."

Bir başka önemli faaliyetin de gençlik kampları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, 2019 yılında 38 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunduklarını söyledi.

Kasapoğlu, sanayide çalışan gençlere sportif, sosyal ve kültürel faaliyet alanı temin etmeyi amaçlayan Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları Projesi'ne değinerek, "Bu projeler vesilesiyle yüzlerce gencimizin hayatına, gönlüne dokunduk ve geleceği için daha güçlü adımlar atmasına yardımcı olduk." dedi.

Gönüllülük Yılı

Bakan Kasapoğlu, 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Gönüllülük çalışmaları kapsamında çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütmek amacıyla pek çok protokol imzaladık. Bildiğiniz gibi bugün ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği 'Geleceğe Nefes Ol' isimli fidan dikim kampanyası vardı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla bu anlamlı etkinliğe iştirak ettik. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığımızla geçtiğimiz aylarda bir gönüllülük protokolü imzalamıştık. Bugünkü kampanya vesilesiyle de gönüllü gençlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla bu seferberliğe omuz verdik. Hem belirlenen lokasyonlarda hem de gençlik merkezlerimiz, yurt bahçelerimiz ve spor tesislerimizin çevresi olmak üzere pek çok lokasyonda tam 2 milyon 19 fidan dikimiyle biz de geleceğe nefes olduk."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat hazırlık merkezlerinde eğitim gören sporcuların uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kasapoğlu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına sahip olduğunu ifade ederek, "11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2019-2023) 'Türkiye Spor Turizmi Stratejisi' hazırlanması vesilesiyle spor turizmi başlığını dahil ettik. Bu çerçevede de bugün Antalya'da başlayan çalıştay var. İnşallah çarşamba günü de kapanışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de spor noktasında hem altyapı hem de performans bazında çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Kasapoğlu, "Çok ciddi bir tesisleşme hamlesi söz konusu. Ülkemizin son 18 yıldaki sportif tesisleşmesinin başka bir örneği yok. Bu manada ülkemizin tüm noktalarında çok kaliteli, devasa tesislerin olduğunu gururla ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu tesisleri daha verimli kullanmak, başarıları daha yukarılara taşımak, ülkemizin sportif anlamdaki geleceğini daha güçlü kılmak adına sportif projelerimiz var. " dedi.

Kasapoğlu, bunlardan birinin Sportif Yetenek Taraması Projesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yetenekli olan çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetkin oldukları alanlara yönlendirilmesi amacıyla yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yaklaşık 3 bin 551 engelli öğrencimizin bu yetenek taramalarına katılımını sağladık. Yabancı uyruklu ülke vatandaşı 40 bin öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı. Projemizin bir tarafında yetenek taraması, diğer tarafında ise spora yönlendirme var. Herkesin hayatında, günlük yaşamın bir parçasında sporun olmasını önemsiyoruz."

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri

Lisanslı sporcu sayısının hızla arttığına değinen Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) ilişkin bilgi de verdi.

Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizden 22 ilde, olimpik 22 branşta yatılı veya gündüzlü olmak üzere toplam 1166 sporcu yararlanıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna şu an 172 sporcu girmeye hak kazandı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda 1263 madalya kazandı." şeklinde görüş belirtti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 250 bin kişiye yüzme öğrettiklerini anlatan Kasapoğlu, 2020 sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kasapoğlu, amatör kulüplere desteklerin hızla devam ettiğinin altını çizerek, "2002 yılında ülkemizde 6 bin 35 spor kulübü faaliyet göstermekteyken Bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 17 bin 747'ye yükselmiş durumda. 18 yıldaki devrim hakikaten sportif anlamda önemli bir devrim. Durmadan, usanmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Son günlerde yaşadığımız başarılar, bu konudaki yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve gidilen yolun ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Daha büyük başarıları bizlere müjdeliyor." diye konuştu.

Yurt hizmetleri

Kasapoğlu, Bakanlığın yükseköğrenim öğrenci yurtlarında, gençlerin kendilerini daha rahat, huzurlu ve emniyette hissedecekleri bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

"Yıl sonuna kadar 681 bin 458 yatak sayısına ulaşılmayı planlıyoruz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"81 il, 235 ilçe ve 5'i KKTC’de olmak üzere toplam 774 yurdumuz var, 679 bin 758 yatak kapasitemiz söz konusu. Amacımız öğrencilerimizin konforu ve sıcaklığıyla kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda doluluk oranı yüzde 60-70 iken, son yıllarda yurtlarımız yüzde 100’e yakın doluluk oranı ile hizmet veriyor. 2022 yılı sonuna kadar 867 bin öğrencimize yatak hizmeti sunmayı planlıyoruz. Ücretsiz internet servisimiz de yurtlarımızda söz konusu. Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2018-2019 öğretim döneminde aylık yardım 375 lira iken bunu eylül 2019 itibarıyla 420 lira olarak düzenledik. Ayrıca kredi ve burs oranlarında da yüzde 10 artış yaşandı."

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen spor bahisleri sektöründen elde edilen finansal kaynağın, Bakanlık tarafından çeşitli eğitim, kültür, spor ve gençlik organizasyonlarında kullanılmak üzere yeniden ülkenin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, teşkilatın yasa dışı bahsi engelleme çalışmalarıyla ülkenin ekonomi ve güvenliğine katkı sağladığına işaret etti.