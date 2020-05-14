Spor camiasından Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajları

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:20

Beşiktaş'ta dün yapılan kovid-19 testi sonucunda Başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişide koronavirüs tespit edildi. Siyah beyazlı kulübe ve Başkan Çebi'ye spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi. İşte o mesajlar...



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TFF’nin resmi internet sitesinden Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF’nin sosyal medya hesabından Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Futbol Takımı’nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü’ne ve Covid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE



Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."

SİVASSPOR



DG Sivasspor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından DG Sivasspor, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”

FENERBAHÇE’DEN AHMET NUR ÇEBİ’YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Fenerbahçe, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Değerli Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz" denildi.