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Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Gazişehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Hatayspor: Halis Özkahya

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

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