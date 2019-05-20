Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Gazişehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Hatayspor: Halis Özkahya
Gazişehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Hatayspor: Halis Özkahya
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