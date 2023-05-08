Spor Toto 1. Lig'de 37 hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tüm maçlar 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak.
Ligde 37. haftanın programı şöyle:
Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)
Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)