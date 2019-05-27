Spor Toto 1. Lig'de finalin adı belli oldu

İlk maçı 2-0 kaybeden Osmanlıspor, 18. dakikada Mehmet Yiğit'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Sinan Kurt çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin 90 dakikası Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İki uzatma devresinden de gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8'lik üstünlük sağladı ve Spor Toto 1. Lig playoff finaline yükselerek Hatayspor'un rakibi oldu.