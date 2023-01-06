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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA6 Ocak 2023 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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