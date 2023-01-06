Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz