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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 35.hafta heyecanı ayrın oynanacak 3 maç ile başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftası 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan 3 maç ile başlayacak.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de 35.hafta heyecanı ayrın oynanacak 3 maç ile başlayacak
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Hafta Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Fenerbahçe ve Giresunspor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 35. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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