İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3171
  • EURO
    21,2125
  • ALTIN
    1247.04
  • BIST100
    5165.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Toto, Tokat Belediye Plevne engelini rahat geçti
Spor

Spor Toto, Tokat Belediye Plevne engelini rahat geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Tokat Belediye Plevne konuk olan Spor Toto rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Spor Toto, Tokat Belediye Plevne engelini rahat geçti
ABONE OL

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Spor Toto, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Fatih Yayla, Bektaş Kalender

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Sadık Efe Özsoy, Eren Kanlı, Kaan Bülbül, Onur Kaya, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Batuhan Avcı (Mert Sönmezgül, Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 17-25, 19-25, 22-25

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.