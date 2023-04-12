Spor Toto, Tokat Belediye Plevne engelini rahat geçti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Spor Toto, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Fatih Yayla, Bektaş Kalender
Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Sadık Efe Özsoy, Eren Kanlı, Kaan Bülbül, Onur Kaya, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Batuhan Avcı (Mert Sönmezgül, Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 17-25, 19-25, 22-25
Süre: 69 dakika (20, 23, 26)