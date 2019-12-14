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Stancu atıyor, Gençlerbirliği kazanıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankara temsilcisi 3-1'lik skorla kazandı.

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Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 29. ve 67. dakikalarda Stancu ile 36. dakikada Sio'dan geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 34. dakikada Wallace kaydetti.

Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, bu maçla birlikte gol sayısını 10'a yükselterek gol krallığında zirveye yerleşti.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 10 puan toplayan Gençlerbirliği 17 puana yükselirken, 5 hafta sonra yenilgiyle tanışan Göztepe ise 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Gençlerbirliği ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

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