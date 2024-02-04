Stanimir Stoilov: Derbiyi kazandığımız için mutluyum

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, konuk ettiği Altay'ı 4-0 mağlup etti.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Futbol anlamında biraz gergindik. Sahada normalde daha kaliteli şeyler göstereceğimize inanıyorum. Özellikle ikinci yarıda oyun açılınca bence daha özgüvenli olmalıydık. Daha isabetli sonuçlandırmalar yapmalı ve daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Belki oyuncularımız futbol kalitesinden çok galibiyete daha fazla odaklandılar ama oyuncularımız bugün taraftarımıza güzel bir armağan verdi. Çalışmaya devam etmeli ve futbol seviyemizi sürekli yukarı doğru çekmeliyiz. Farklı bir maç olsaydı, futbol anlamında tamamen mutlu olduğumu söyleyemeyebilirdim ama derbi maçı olduğu için mutluyum" diye konuştu.