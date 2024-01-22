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Spor

Stanimir Stoilov: Gelişmemiz gerekiyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ümraniyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bizim için önemli bir galibiyetti. İlk 30 dakika istediğimiz gibi dinamik bir oyun vardı ama ilk yarının 3-0 veya 4-0 olması gerekiyordu. İkinci yarıda ise rakibimize daha fazla boşluk verdik ama bu bize kontra atak yapma fırsatı verdi ve 2 gol daha attık” dedi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Gelişmemiz gerekiyor
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Takımıma oynatmak istediğim oyun, oyunu domine eden ve daha özgüvenli oynayan bir oyun anlayışına sahip. 4-1'lik skoru da çok iyi olarak görmüyorum. Takımımın oyunu domine etmesini ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol etmesini istiyorum. Bugün savunmada bazı hatalar yaptık. Bu hataları tekrarlamamak adına çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor."

"İYİ BİR YOLDA DEVAM EDİYORUZ"

"Skor olarak çok iyi bir skor olabilir ama oyun anlamında daha da gelişmemiz gerekiyor. İyi bir yolda devam ediyoruz. Bu hafta 3 maç oynadık. Yorgunluğumuzun sebebi hafta içi oynadığımız 120 dakikalık Konyaspor maçı olabilir ama bu kesinlikle bir bahane olamaz. Taraftarlarımız evimizde bizi desteklemeye geldi. O yüzden her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Son olarak, oyuncularım bugün sahaya hem duygularını hem de güçlerini koydu. Bazı oyuncularımız sakat bazı oyuncularımız ise hastaydı ama bugün oyuncularımız sahada her şeyini verdi ve bize galibiyeti getiren buydu" diye konuştu.

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