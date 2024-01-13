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Spor

Stanimir Stoilov: Oyuncularımın beni sevmesine gerek yok

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

13 Ocak 2024 Cumartesi 01:04 - Güncelleme:
Stanimir Stoilov: Oyuncularımın beni sevmesine gerek yok
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için önemli bir galibiyet ve iyi bir maç olduğunu anlattı.

Sakaryaspor'un da iyi oynadığını, bunun da oyunun daha açık bir alanda oynanmasına sebep olduğunu belirten Stoilov, maç süresince çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini düşündüğünü aktaran Stoilov, takımın sahada gösterdiği performanstan memnun olmadığını, daha iyisini yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Stoilov, "Sakaryaspor, son 11-12 maçını kaybetmemişti. Bugün bize karşı kaybetti, bu açıdan da bizim için önemli bir galibiyet oldu. Biz her zaman kendimizi geliştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stoilov, oyuncuların gelişmeleri ve daha iyi olmaları için sürekli onları zorladıklarını anlatarak, "Oyuncularımın gerçekten beni sevmesine gerek yok. Beni Süper Lig'e çıktığımız zaman sevmeye başlayabilirler. Benim için önemli olan sadece, oyuncularımın her gün her antrenmanda her maçta daha da ilerlemesi, her zaman kendilerini geliştirmelerini ve Göztepe'ye her zaman en iyi hizmeti vermeleri." şeklinde konuştu.

Oyun olarak atak ve agresif futbolu sevdiğini, takıma bunu yansıtmaya çalıştığını belirten Stoilov, transferlerin takıma katkı sağlayacak oyunculardan yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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